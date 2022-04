Dieser QR-Code-Scanner für Android stiehlt Bankdaten

Die App sollte sofort deinstalliert werden, da sonst sensible Daten in Gefahr sind.

Oft sind es sehr simple Apps, die Malware für Smartphones als Tarnung verwenden. Im aktuellen Fall ist es ein QR-Code-Scanner, der bei Anwender*innen für Probleme sorgt. Die App “QR Code & Barcode – Scanner” ist laut eines Berichts bei Cleafy Einfallstor für die TeaBot Malware. Mittlerweile ist sie aus dem Play Store verschwunden, wurde davor aber bereits 10.000 Mal heruntergeladen. Wer die App noch installiert hat, sollte sie also schnellstmöglich löschen.

Die App selbst war zum Zeitpunkt der Installation aus dem Store noch harmlos. Beim Start wurden Nutzer*innen jedoch dazu aufgefordert, erneut etwas zu installieren. So kam schließlich TeaBot auf die Handys. Als Berechtigungen wollte die App dann Zugang und Kontrolle von Bildschirminhalten sowie von Interaktionen am Handy. So wurden anschließend Bank- und Versicherungsdaten sowie Zugänge zu Krypto-Wallets und Börsen gestohlen.