Was ein Ofen im Nuklearreaktor mit Atom-Raumschiffen zu tun hat

Bisher fliegen wir mit chemischen Raketentriebwerken ins und im All. Ähnlich wie beim Verbrennungsmotor wird der Schub durch Verbrennen des Treibstoffs erzielt. Das funktioniert zwar, ist aber nicht sehr effizient. Daher dauert ein Flug zum Mars auch zwischen 6 oder 9 Monate: Für mehr Geschwindigkeit reicht der Treibstoff nicht.

NTP, Nuclear Thermal Propulsion, soll dieses Problem lösen. Dabei erzeugt ein Atomreaktor Hitze, mit der Wasserstoff auf ultra-heiße Temperaturen gebracht wird. Der wird dann durch eine Düse ausgestoßen, was für den Schub sorgt. Das ist weit effizienter als ein chemischer Raketenantrieb und könnte so die Flugzeit zum Mars und anderen Planeten deutlich reduzieren. Positiver Nebeneffekt: Weniger Flugzeit heißt weniger Belastung der Menschen an Bord und geringere Missionskosten.