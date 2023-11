Lockheed baut ein Raumschiff mit Atomreaktor

Mit Geld der US-Luftwaffe wird ein neuer Raketenantrieb entwickelt. Das Ziel: Schneller und effizienter durchs All.

Der US-amerikanische Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin entwickelt einen neuartigen elektrischen Pulsantrieb für Raketen.

Während Kernkraft auf der Erde umstritten ist, macht sie im Weltraum mehr Sinn. Nuklearbetriebene Raketen sind effizienter, schneller und sie können ein größeres Gewicht transportieren.

JETSON nutzt Stirlingmotoren

Die US-Luftwaffe steuert 33,7 Millionen Dollar zur Entwicklung bei. Auch Space Nuclear Power Corp und BWX Technologies, Inc. sind mit an Bord. Gemeinsam mit Lockheed haben sie dazu das Projekt JETSON Leben gerufen.

Die Basis für JETSON ist ein Spaltreaktor, der Hitze erzeugt. Diese Wärme soll dann an Stirlingmotoren übertragen und so zwischen 6 kWe und 20 kWe Strom erzeugt werden. Das ist viermal so viel Energie wie herkömmliche Solarmodule schaffen. Diese soll dann nicht nur die Rakete antreiben, sondern auch die Bordsysteme und mitgebrachten Objekte mit Energie versorgen.

Neue Art der Fortbewegung im Weltraum

„Die Entwicklung der Kernspaltung für Weltraumzwecke ist der Schlüssel zu neuen Technologien, welche die Art und Weise, wie wir uns in im Weltraum bewegen und diesen erforschen, dramatisch verändern könnten“, so Barry Miles in einer Presseaussendung von Lockheed Martin. Er trägt die Hauptverantwortung für JETSON.

Ein besonderes Augenmerk soll bei der Entwicklung der Sicherheit gelten. Für JETSON wird Uran benötigt. Bevor die Kernspaltung beginnt, ist es harmlos. Der Reaktor soll sich erst einschalten und den Spaltungsprozess einleiten, wenn das Raumschiff weit genug von der Erde weg ist.

Erster US-Kernreaktor seit knapp 60 Jahren

Mit der offiziellen Ankündigung wird nun die erste Entwurfsphase eingeleitet. Wann mit dem fertigen Antrieb gerechnet wird, verriet Lockheed bisher nicht. Mehre amerikanische Forschungseinrichtungen und Labore arbeiten jetzt an JETSON.

Es ist jedenfalls ein amerikanisches Vorzeigeprojekt – und wird der erste Kernreaktor seit knapp 60 Jahren sein, den die USA ins Weltall schickt.