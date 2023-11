Traktorstrahl aus Star Trek soll Realität werden

Fans von Star Trek kennen ihn: Mit dem Traktorstrahl oder „Tractor Beam“, wie er auf Englisch heißt, werden Raumschiffe zu Abschleppwagen für das Weltall. Die Kraftstrahler können Objekte wegziehen, manchmal räumen sie auch Asteroiden aus dem Weg oder halten feindliche Raumschiffe fest.

Dass so etwas zum Einsammeln von Weltraumschrott praktisch sein könnte, dachten auch Wissenschaftler*innen der Universität von Colorado Boulder. Sie wollen den Traktorstrahl deshalb Realität werden lassen.

Forscher aus Wien arbeitet an Science-Fiction-Tool

Der Wiener Julian Hammerl ist an dem Projekt beteiligt: „Wir arbeiten mit einem Elektronenstrahl, der mit hoher Geschwindigkeit auf den Weltraumschrott feuert und so beim Einsammeln von Objekten helfen könnte“ erklärt er. Er wird zwischen 2 Satelliten befestigt, einer davon ist positiv geladen, der andere negativ – vergleichbar mit Magnetkraft, meint Hammerl. Die Technologie hat anziehende oder abstoßende Eigenschaften – ähnlich einem Luftballon, der am Kopf kleben bleibt, wenn man ihn an den Haaren reibt.

