Erfolgreicher Test von Treibstoff für Raumschiffe mit Atomantrieb

Solche Brennstoffe müssen verschiedene Kriterien erfüllen, um sie sicher im Weltraum einsetzen zu können. So muss er extrem hohen Temperaturen standhalten, wie etwa einer Umgebung von heißem, gasförmigen Wasserstoff , erklärt GA-EMS-Präsident Scott Forney in einem Statement . Der Wasserstoff wird mithilfe eines Kernreaktors auf ca. 3.000 Grad Celsius gebracht und durch das Triebwerk ausgestoßen, wodurch Schub entsteht.

Schutzschild hielt Temperaturen über 2.300 Grad stand

Um zu zeigen, dass ihr Brennstoff die Kriterien erfüllt, führte GA-EMS am Marshall Space Flight Center der NASA mehrere Belastungstests durch. Dabei wurde der Aufbau mit heißem Wasserstoff in 6 Hitzezyklen auf Temperaturen bis 2.600 K (2.326,85 Grad Celsius) gebracht. Dafür wurde eine Testumgebung mit Bedingungen geschaffen , die solchen in einem echten Atomantrieb ähneln.

Bei jedem Zyklus wurde die Höchstleistung 20 Minuten lang gehalten. So wurde demonstriert, dass der Treibstoff effektiv gegen Erosion und Zersetzung durch den Wasserstoff geschützt werden kann. Dabei wurde auch ausprobiert, wie sich verschiedene Schutzmaterialien auf die Leistung des Brennstoffs auswirkt.

