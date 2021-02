Das ist der größte Asteroid, der 2021 die Erde passiert

Der größte - bislang bekannte - Asteroid, der unseren Planeten heuer passieren wird, fliegt im März an der Erde vorbei. Das gigantische Objekt trägt die Bezeichnung 2001 FO32 und fliegt laut Daten des Center for Near Earth Studies (CNEOS) der NASA mit 100-facher Schallgeschwindigkeit - relativ zur Erde gesehen.

Ausgehend von seiner Helligkeit schätzt das CNEOS, dass das Objekt einen Durchmesser zwischen 800 Meter und 1,7 Kilometer hat. Der Erde nahe kommen wird 2001 FO32 den Berechnungen zufolge am 21. März um 17:03 mitteleuropäischer Zeit.

“Nahe” ist in diesem Fall aber relativ: Laut aktuellen Berechnungen wird er die Erde in einer Entfernung von knapp über 2 Millionen Kilometer passieren, also mehr als die fünffache Monddistanz.

"Potenziell gefährlich"

Von der NASA wird er als “potenziell gefährlich” eingestuft. Eine akute Gefahr für die Erde besteht dennoch nicht: In diese Kategorie fallen alle Himmelskörper, die Berechnungen zufolge der Erde auf bis zu 0,05 Astronomische Einheiten oder 7,48 Millionen Kilometer nahe kommen und über 140 Meter Durchmesser haben.

Sie gelten als "gefährlich", weil bereits kleinere Abweichungen in der Umlaufbahn zu einer Kollision führen könnten.

Größter Asteroid 2020

Der größte Asteroid, der 2020 die Erde passierte war 1998 OR2. Der Himmelskörper hat einen Durchmesser zwischen 1,8 und 4 Kilometer und flog am 29. April an unserem Heimatplaneten vorbei.