Riesiger Asteroid fliegt bald knapp an der Erde vorbei

18 Asteroiden in den kommenden Monaten

52768 (1998 OR2) ist bei weitem der größte Asteroid, der in den kommenden zwei Monaten der Erde am nächsten kommt, wie aus den Daten des Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) der NASA hervorgeht. Demnach werden bis Ende April insgesamt 18 Asteroiden nahe an der Erde vorbeifliegen. Die meisten davon haben einen Durchmesser von nur wenigen Metern.