Wie findet man heraus, ob ein Asteroid die Erde trifft?

Der Asteroid 2006QV89 wird die Erde nicht treffen. Diese gute Nachricht verkündete die ESA am Dienstag, nachdem Astronomen seit vielen Jahren alarmiert waren. Sie hatten die Chance, dass der Gesteinsbrocken mit einem Durchmesser von 50 Meter auf die Erde trifft, mit 1:7299 berechnet. Doch wie werden Asteroiden überhaupt entdeckt und wie findet man heraus, welche Gefahr sie für die Erde und die Menschheit darstellen? Wir sind diesen Fragen nachgegangen.

Automatische Beobachtung

" Asteroiden werden heute weitgehend automatisch entdeckt", meint Arnold Hanslmeier, Astrophysiker an der Karl-Franzens-Univerität Graz und Buchautor ("Kosmische Katastrophen"). "Robotische Teleskope tasten den Himmel ab und Programme vergleichen die Aufnahmen, die im Lauf der Zeit gemacht wurden. Wenn sich ein Objekt weiterbewegt hat, ist das ein starker Hinweis auf einen Asteroiden." Für diese Art von Beobachtung seien keine großen Teleskope notwendig, meint Hanslmeier. Große Sternwarten werden nur selten für die Suche nach Asteroiden und anderen Objekten in Erdnähe (Near Earth Objects) verwendet.

Durchgeführt werden Asteroiden-Scans meist von den großen Raumfahrtagenturen, wie NASA oder ESA. Ihre Ergebnisse werden an das Minor Planet Center, eine in den USA angesiedelte internationale Sammelstelle, weitergeleitet. Das Minor Planet Center ist dafür zuständig, die Position von allen kleineren Objekte im Sonnensystem zu protokollieren. Wie ein Zähler auf der Webseite der Institution zeigt, sind knapp 800.000 so genannte Kleinplaneten bekannt. Unter diese Definition fallen alle Objekte, die nicht als Planet oder Komet (aus Eis, auch Schweifsterne genannt) gelten.