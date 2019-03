NASA zeigt Fotos von Meteorit-Feuerball, der unbemerkt explodierte

Am 18. Dezember ist über dem Beringmeer, vor der Küste der russischen Halbinsel Kamtschatka ein Meteorit niedergegangen, der eine massive Explosion ausgelöst hat. Laut der NASA war es die zweitstärkste Detonation in den vergangenen 30 Jahren, die von einem Meteorit ausgelöst wurde. Stärker war demnach nur der Einschlag in russischen Stadt Tscheljabinsk Mitte 2018.