Gefahr aus dem All: Wie man Asteroiden abwehren kann

„ Asteroideneinschlag steht bevor! Droht das Ende der Menschheit?“ – Zu unser aller Glück haben derartig alarmistische Überschriften nicht viel mit der Realität zu tun. Dennoch besteht die theoretische Möglichkeit eines solchen Szenarios. Was würde aber wirklich passieren, wenn Astronomen plötzlich einen Asteroiden entdecken, der sich tatsächlich auf direktem Kollisionskurs mit der Erde befindet?

Bruce Willis hinzuschicken, um den Himmelskörper zu sprengen, wie in dem Hollywood-Film „Armageddon“ ist keine so gute Idee. Nicht unbedingt, weil man die Fähigkeiten des Schauspielers in Frage stellen könnte, sondern vielmehr, weil es nicht zielführend ist einen solchen Himmelskörper zu sprengen.

Keine gute Idee

„Würde man es schaffen, einen Asteroiden zu sprengen, würde dieser in tausend Teile zerbrechen. Der Himmelskörper wäre dann zwar kleiner, aber die Einzelteile würden immer noch auf die Erde zusteuern“, sagt der Astronom Rudolf Albrecht, der technischer Experte in der österreichischen Delegation bei der UNO in Sachen Weltraumfragen ist. Dasselbe Planspiel mit einer Atombombe, wäre wenig sinnvoll.

Das Problem hierbei: Eine nukleare Bombe bezieht ihre unmittelbar zerstörerische Kraft aus der Druckwelle, die von ihr ausgeht. Eine solche kann es im luftleeren Raum des Weltalls allerdings nicht geben. „Daher wird eine Atombombe im Weltraum zwar punktuell sehr heiß, die Zerstörungskraft, die sie auf der Erde entwickelt, kann es auf einem Asteroiden nicht geben“, sagt Albrecht.