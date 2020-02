Künstliche Intelligenz warnt vor 11 Asteroiden

Riesen-Asteroid fliegt an Erde vorbei

Indes hat der von der NASA als "potenziell gefährlich" eingestufte Riesen-Asteroid 163373 (2002 PZ39) am Samstag die Erdumlaufbahn in sicherer Entfernung von 5,77 Millionen Kilometern (0,0386 Astronomische Einheiten) zur Erde gekreuzt, was etwa der 15-fachen Entfernung der Erde zum Mond entspricht. Der Asteroid hatte sich mit einer Geschwindigkeit von 56.000 Kilometern pro Stunde in Richtung Erde bewegt.

Das größere Problem sind ohnehin erst zu spät oder unentdeckte Asteroiden, die praktisch ohne Vorwarnung ihren Weg nahe oder sogar auf die Erde finden. Schon jetzt werden die meisten neuen Asteroiden automatisiert entdeckt. Künstliche Intelligenz soll sowohl in puncto Erkennung, als auch hinsichtlich der zu erwartenden Laufbahn sowie anderen Parametern wie Größe und Durchmesser künftig zuverlässigere Ergebnisse, aber auch Warnungen liefern.