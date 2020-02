Riesiger Asteroid rast auf die Erde zu

Anders als bei manch anderen Ereignissen ist der Asteroid bereits im Jahr 1995 entdeckt worden und wird seitdem genau verfolgt. Der Astroid gehört zur Apollo-Gruppe, da er den Pfad der Erde um die Sonne in regelmäßigen Abständen kreuzt. Am nächsten soll er der Erde am Samstag um genau 12:05 mitteleuropäischer Zeit kommen. Wer sich selber ein Bild machen will, wie sich die Umlaufbahnen des Asteroiden 163373 (2002 PZ39) und der Erde kreuzen, kann dies über die NASA-Webseite simulieren.

Viele unentdeckte Himmelskörper

Im Fall des riesigen Asteroiden, von dem wir die genaue Umlaufbahn kennen, liegt das Risiko einer unvorhergesagten Kollision praktisch bei Null. Immer wieder kommt es allerdings vor, dass gerade kleinere Objekte nicht erkannt werden. Ein derartiger Fall passierte am 15. Februar 2013, als nahe der russischen Stadt Tscheljabinsk ein Gesteinsbrocken mit 20 Meter Durchmesser auf die Erde stürzte.