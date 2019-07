100 Meter breiter Asteroid flog knapp an der Erde vorbei

In nur 70.000 Kilometer Entfernung ist ein 100 Meter breiter Asteroid am Donnerstag an der Erde vorbeigeflogen. Der auf den Namen "2019 OK" getaufte Gesteinskörper stellt zwar keine unmittelbare Gefahr für die Erde dar. Dass er allerdings erst vor wenigen Tagen von brasilianischen Astronomen (SONEAR) entdeckt wurde, zeigt einmal mehr die potenzielle Gefahr im Falle eines tatsächlich drohenden Einschlags.

Sehr spät entdeckt

Dass selbst größere Brocken erst so spät und oft sogar eher zufällig von automatisierten Programmen entdeckt werden, machen Vorkehrungen wie Evakuierungsmaßnahmen praktisch unmöglich. Im aktuellen Fall des "2019 OK" wurde die Öffentlichkeit überhaupt erst einige Stunden, bevor der Asteroid an der Erde vorbeiflog, in Kenntnis gesetzt. Mittlerweile existieren einige Programme, die sich auf die Entdeckung und Beobachtung von Asteroiden spezialisiert haben.