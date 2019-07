Video: Mysteriöser Feuerball löst Meteorregen aus

Am Mittwochmorgen Ortszeit wurde der Himmel über Quebec und Ontario in Kanada hell erleuchtet: Ein Feuerball, der so hell leuchtete wie der Mond, war zu beobachten. Es ist davon auszugehen, dass durch das Verglühen des Himmelkörpers auch kleine Teile des Meteors auf der Erde eingeschlagen haben, sagen Wissenschafter der Western University Ontario. Sie wollen nun nach den wohl weit verstreuten Überbleibseln suchen.