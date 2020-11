Asteroid flog so knapp an Erde vorbei wie keiner zuvor

Am 13. November ist ein Asteroid so knapp an der Erde vorbeigeflogen, wie kein anderes bekanntes Objekt zuvor. Das 5 bis 11 Meter große Objekt 2020 VT4 flitzte in nur 380 Kilometer Höhe über die Erdoberfläche hinweg - wie CNet schreibt, ist dies näher als die Starlink-Satelliten von SpaceX im Low Earth Orbit (LEO).