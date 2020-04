So will die NASA gefährliche Asteroiden abwehren

Dabei will die NASA einen Forschungssatelliten mit derart großer Wucht auf einen Asteroiden prallen lassen, dass dieser von seiner ursprünglichen Bahn abgelenkt wird. Ziel ist der Doppel-Asteroid Didymos, der zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens mit dem Satelliten etwa elf Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein wird. Konkret soll der Satellit auf den kleineren der beiden Asteroiden - Didymos B - auftreffen.

Antrieb

Das Startfenster für die Mission beginnt im Juli 2021. Vor einigen Wochen hat die NASA nun den Antrieb gezeigt, der den Satelliten zu den Asteroiden bringen soll. Seine Bezeichnung: NASA Evolutionary Xenon Thruster - Commercial bzw. NEXT-C.

Ein Ionenantrieb in der Raumfahrt ist an sich nichts neues. Auch bei der Raumsonde Dawn wurde diese Technik eingesetzt. NEXT-C ist im direkten Vergleich jedoch doppelt so groß und dreimal so stark. Mit dem solar-elektrischem Antrieb können Geschwindigkeiten bis zu 145.000 km/h bei einem Schub von bis zu 6,9kW erreicht werden.