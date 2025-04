Windows bekommt einen neuen Bluescreen

Neue Fehleranzeige

In der fertigen Version soll der neue BSoD dann aber einen schwarzen Hintergrund erhalten, wie mehrere Medien berichten. Die schwarze Farbe des Bluescreens hat Microsoft allerdings noch nicht bestätigt.

Die Fehleranzeige wird auf die notwendigsten Informationen reduziert, was zu einer besseren Übersichtlichkeit führen soll. "Your Device ran into a problem and needs to restart", wird groß dargestellt. Eine Prozentanzeige zeigt den Fortschritt des Neustartprozesses an.

