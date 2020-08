So nah wie noch nie: Asteroid flog extrem knapp an Erde vorbei

Damit hat niemand gerechnet: Kein Teleskop und kein Satellit hat den Asteroid kommen sehen. Am 16. August 2020 ist der Himmelskörper 2020 QG so nah an der Erde vorbeigeflogen wie kein anderer Asteroid zuvor. Der Abstand zu unserem Planeten betrug dabei nur 2.950 Kilometer.