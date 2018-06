Video zeigt, wie ein Asteroid über Russland explodiert

Erst Anfang Juni diesen Jahres wurde ebenso ein Asteroid beim Eintritt in Erdatmosphäre gefilmt. Damals hatte die NASA den Himmelskörper erst wenige Stunde zuvor entdeckt. Der lediglich zwei Meter breite Asteroid stellte keine Gefahr dar, er dürfte beim Eintritt in die Erdatmosphäre vollständig verglüht sein. Diese Szene wurde ebenso von einer Webcam in Südafrika festgehalten.