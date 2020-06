Erneut verglühender Meteorit in Russland gefilmt

Der Feuerball erinnerte viele Russen an den Einschlag des Meteoriten in Tscheljabinsk am Ural am 15. Februar 2013, der aufgrund zahlreicher Videoaufnahmen über YouTube und andere soziale Plattformen weltweite Berühmtheit erlangte. Das war die gewaltigste Detonation eines Himmelskörpers auf der Erde seit über 100 Jahren. Anders als damals war aber in Murmansk diesmal keine Rede von Verletzten oder Schäden.

In der Millionenstadt Tscheljabinsk waren durch die Druckwelle Scheiben zerplatzt und Häuser abgedeckt worden. Es gab mehr als 1.500 Verletzte. Seither gibt es international verstärkt Diskussionen darum, wie die Menschheit besser vor Gefahren aus dem All zu schützen ist. Astronomen verweisen darauf, dass jährlich Hunderte Gesteinsbrocken auf der Erde einschlagen - meist völlig unbemerkt.