Wie genetisch veränderte Fliegen gegen den Klimawandel ankämpfen könnten

25.07.2024

Die Larven der Soldatenfliege sollen giftige Substanzen abbauen und bei der Abfallverarbeitung weniger Treibhausgase produzieren.

Australische Forscherinnen wollen schwarze Soldatenfliegen züchten, die organische Abfälle fressen und damit den Methanausstoß reduzieren. Die weltweit verbreitete Fliegenart wird genetisch so verändert, dass sie bei der Verdauung zudem Material liefert, das weiterverarbeitet werden kann. Soldatenfliegen-Larven sind bereits in der Lage, täglich das Doppelte ihres Körpergewichts an bestimmten organischen Abfällen zu fressen. Sie werden aber lediglich in der Futtermittel- und Düngerherstellung verwendet. Medizin, Textilien und Biokraftstoffe Die Forscher und Forscherinnen der Macquarie University in Australien wollen die Fliegen so manipulieren, dass sie mehr Arten organischer Abfälle fressen und dabei Enzyme und Fettverbindungen für einen breiten Einsatz produzieren. So können die Materialien neben besserem Futter und Dünger auch für Textilien, Arzneimittel, Biokraftstoffe und Schmiermittel verwendet werden. ➤ Mehr lesen: Warum Insekten die besten Abfallverwerter sind

Die Fliegenlarven könnten dabei auch kontaminierten Abfall fressen. Wie die Wissenschaftlerin Kate Tepper gegenüber dem Guardian erklärt, können die Tiere so manipuliert werden, dass sie Schadstoffe in weniger giftige oder anorganische Verbindungen zerlegen. Was zurückbleibt, wären saubere organische Abfälle. Geringere Methanproduktion Ein wesentlicher Vorteil der Abfallverarbeitung durch die Fliegenlarven ist, dass dabei weniger Methan entsteht. Das Treibhausgas ist aktuell ein Nebenprodukt, das entsteht, wenn organischer Müll verdichtet und auf Deponien zersetzt wird.