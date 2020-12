Warum Insekten die besten Abfallverwerter sind

Bei der FFG freut man sich über den großen Erfolg des Start-ups. "Livin Farms konnte mit Innovation und Nachhaltigkeit im European Innovation Council (EIC) überzeugen und sehr begehrte europäische Forschungsmittel erwerben", sagt FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth.

Da Livin Farms davor unter anderem mit nationalen Mitteln der FFG gefördert wurden, beweise, dass nationale Mittel auch ein wirksames Sprungbrett seien, um auf europäischer Ebene erfolgreich zu sein, ist Egerth überzeugt.

Internationales Team

In den kommenden Monaten soll das aus 10 Nationen bestehende Wiener Team auf mehr als 20 Personen anwachsen. Neben dem Automatisierungstechniker Thomas Riel, der unter anderem daran beteiligt war, den ersten österreichischen Satelliten ins All zu schicken, sind auch Maschinenbauer, Elektrotechniker und Insektenwissenschaftler an Bord.

Neben einer Machbarkeitsstudie will die Firma zudem herausfinden, welche Insekten sich für welche Lebensmittelverwertung am besten eignen. In Hong Kong betreibt Livin Farms noch einen zweiten Standort mit 5 Mitarbeitern, der in erster Linie im Bildungsbereich tätig ist.