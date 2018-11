Livin Farms will Mehlwürmer in der Schule züchten

Insekten als proteinreiche Nahrungsquelle und Abfall-Verwerter. Dieses Konzept verfolgt das österreichische Start-up Livin Farms rund um Gründerin Katharina Unger seit mehreren Jahren. Die erste Version der Insektenfarm "Hive Home" ist mittlerweile ausverkauft. Mit dieser konnten Mehlwürmer in mehreren Etagen gezüchtet werden konnten, um anschließend schockgefroren, gekocht und verspeist zu werden. Sie wurde an mehrere Hundert Kunden in 38 Länder ausgeliefert. Seit Dienstag gibt es ein Kickstarter-Folgeprojekt.

Mehlwürmer für die Schule

Mit dem Hive Explorer will Livin Farms das Thema in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen bis hin zu Forschungseinrichtungen in Fachhochschulen und Universitäten etablieren. Das angebotene Set besteht aus einer mehrteiligen Box, über die Mehlwürmer gezüchtet und mit Essensabfällen gefüttert werden können. In einer unteren Lade landet das von den Würmern produzierte staubartige Exkrement, das wiederum zum Düngen von Pflanzen geeignet ist.