Fliegenfarm für zu Hause liefert Protein-Snacks

Laut Unger steigt derzeit das Interesse an Insekten als Nahrungsmittel deutlich an, auch in Österreich. “Vor dem Projekt hatte ich auch noch nie Insekten probiert”, so Unger. “Mittlerweile haben wir jedoch schon einiges damit gekocht.” In den USA habe man etwa ein Müsli mit den Larven entwickelt und Menschen kosten lassen. “Die Reaktion war, dass sich die Leute mehr Larven in dem Müsli gewünscht haben”, so Unger.

Interesse gibt es derzeit von vielen verschiedenen Seiten, wie Unger erzählt. “Ich bin wirklich baff, wie viele Leute sich dafür interessieren”, so die 24-Jährige. Die möglichen Einsatzgebiete sind dabei breit gefächert. So melden sich laut Unger etwa viele Fitnessbegeisterte, die in den Insekten eine günstige Proteinquelle sehen. Aber auch Technikbegeisterte seien daran interessiert, eigene Fliegen zu züchten.

Besitzer von Tieren wie Hühner oder Reptilien sehen Farm 432 auch eine Möglichkeit, selbst das Futter zu züchten. Da fremdgezüchtete Larven in der Regel relativ teuer zu kaufen sind, dürfte sich die Investition schon bald bezahlt machen.