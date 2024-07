Durchsichtiger 100-Zoll-Bildschirm ist überraschend günstig

Koreanische Forscher haben einen leistbaren, transparenten Bildschirm präsentiert. Damit hofft die Firma, durchsichte Displays einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der Screen ist 100 Zoll groß und soll nur 10 Prozent des Preises aktueller transparenter OLED-Displays ausmachen. Diese können laut den Forschern mehr als 100 Millionen Südkoreanische Won (66.105 Euro) kosten.

Nano Transparent Screen

Den günstigeren Preis hat ihr TV durch die günstigere Produktion. Dafür entwickelten Forscher des Nano-Lithography and Manufacturing Research Center vom Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) die „Nano Transparent Screen“-Technologie (NFS). Dafür werden Titandioxid-Nanopartikel mit einem Durchmesser von 100 Nanometern als hauchdünne Schicht über den Bildschirm verteilt.