Xiaomi stellt durchsichtigen OLED-TV vor

Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi hat zur Feier seines 10-jährigen Bestehens einen durchsichtigen OLED-Fernseher vorgestellt, berichtet The Verge. Ist das Gerät ausgeschaltet, soll die Mi TV Lux OLED Transparent Edition wie eine Glasscheibe aussehen. Ist das Gerät eingeschaltet, scheinen die Bilder in der Luft zu schweben, heißt es in einer Pressemitteilung des Herstellers.

Transparente OLED-Technologie

Zum Einsatz kommt die transparente OLED-Technology (TOLED), die transparente Komponenten über das gesamte Display hinweg verwendet. Hintergrundbeleuchtung ist keine erforderlich. Jede Diode sendet ihr eigenes Licht aus, weshalb die Bilder so aussehen, als ob sie schweben.