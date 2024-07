Neue Studie zeigt, wie sehr uns Doomscrolling schadet

anche Menschen scrollen noch spät am Abend stundenlang durch ihre Feeds auf Social Media – egal ob auf X, Facebook oder TikTok. Dabei sehen sie sich gezielt negative Nachrichten und Inhalte an, die oft ein ungutes Gefühl hinterlassen. Das sogenannte „Doomscrolling“ kann sogar schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben, wie eine neue Studie im Journal of Computers in Human Behaviour Reports zeigt.

In der Studie befragten Forscher 800 Studierende aus den USA und dem Iran. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass der Konsum negativer Inhalte zu existenziellen Ängsten, Misstrauen gegenüber anderen und Verzweiflung führt.

Traumatische Erfahrung

Gegenüber dem Guardian sagte der leitende Forscher Reza Shabahang, dass Doomscrolling sogar zu einer Art „Stellvertreter-Trauma“ führen kann. Das heißt: Menschen, die zu viele negative Inhalte konsumieren, können ähnliche Symptome entwickeln wie die Opfer echter traumatischer Erfahrungen, über die berichtet wird.

„Sind wir im Internet ständig negativen Nachrichten und Informationen ausgesetzt, kann das unseren Glauben an unsere Kontrolle über unser eigenes Leben gefährden“, sagte Shabahang. Er und sein Team stellten auch fest, dass der ständige Konsum negativer Nachrichten das Gefühl der eigenen Zerbrechlichkeit fördert und viele Menschen danach glauben, dass sie ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle haben. Bei den iranischen Befragten verstärkte Doomscrolling zudem ein allgemeines Gefühl von Hass und Misstrauen gegenüber der Menschheit.

Rolle der Plattformen

Andere Forscher, wie Helen Christensen von der Universität New South Wales, warnen jedoch, dass die Stichprobe von 800 Personen möglicherweise zu klein für zuverlässige Ergebnisse ist. Um genauere Aussagen treffen zu können, müsste man mehr Menschen befragen. Dennoch sagen viele andere Experten auch, dass sich Doomscrolling negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Sie sehen daher eine stärkere Verantwortung bei den Plattformen, Maßnahmen zu ergreifen, damit sich Menschen nicht in negativen Inhalten verlieren.