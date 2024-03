Hasspostings: Warum wir andere im Internet attackieren

„Mein Ziel ist es, in jeder Stadt Deutschlands zumindest einen Falschparker angezeigt zu haben“, sagte der selbst ernannte „Anzeigenhauptmeister“ Niclas Matthei (18) in einer Reportage von Spiegel TV. Das Aufspüren von Falschparkern ist ein Hobby, für das nicht alle Verständnis haben. Im Internet hagelte es Kommentare wie: „Durex hätte das verhindert“. Andere rufen zur Gewalt gegen Matthei auf: „Dem gehört mal richtig eine in die … geschlagen“; bei einer Zugfahrt wurde der Jugendliche sogar von Fremden attackiert.

Der Jugendliche Matthei sei über Nacht berühmt geworden, sagt Kevin Koban , der zu Hass im Netz forscht. Das sei eine Besonderheit. „chnell wurde der Beitrag in kleine Schnipsel geschnitten und auf den sozialen Medien verbreitet, um Aufmerksamkeit zu generieren“, sagt der Kommunikationswissenschaftler. Memes seien dafür ein beliebtes Format: „Für den Fall, dass das kritisiert wird, kann man sagen: Okay, das ist ja bloß ein Witz.“

„Die Menschen sind in einer emotional stark aufgeladenen Situation. Social Media eignet sich hervorragend dazu, um einen Teil dieser emotionalen Involviertheit gleich wieder loszuwerden. Ein abfälliger Kommentar ist schnell geschrieben und man kann damit seinen Unmut ausdrücken“, erklärt Ulrike Zartler . Die Jugendforscherin hat sich mit dem Thema Hass im Netz bei Jugendlichen intensiv auseinandergesetzt. Sie kommen wegen ihrer Online-Aktivität besonders häufig damit in Berührung. „Social Media bietet sehr einfache Möglichkeiten, um jemand anzugreifen. Und die werden auch genutzt“, sagt Zartler.

Eine neue Studie der Akademie der Wissenschaften sieht in den sozialen Medien eine Gefahr für die Demokratie. Hass und Herabwürdigung beherrschen zu oft den Ton der Auseinandersetzung. Was können Politik , Wissenschaft und Medien – und wir alle – dagegen tun?

Opfer verlieren jegliche Kontrolle

Früher wurden Konflikte in beschränktem Kreis auf dem Schulhof ausgetragen. Im Internet lassen sich Inhalte nun in Windeseile tausendfach verbreiten. Koban meint, dass sich „natürliche Grenzen“ im Internet auflösen würden. „Bestimmte Personen mit ähnlichen Ansichten können sich viel einfacher vernetzen“, erklärt er. So entstehe ein großer Kontrollverlust, weil es theoretisch sehr viele Zuschauer gibt, erklärt Zartler. In den meisten Fällen würden sich Täter*in und Opfer allerdings auch im Offline-Leben kennen.

Zartler und ihr Team erforschen Hate Speech bei Jugendlichen: „Wir simulieren reale Situationen, z. B. mit Rollenspielen. Alle bekommen von uns ein vorbereitetes Handy, damit sie nicht ihre eigenen Social Media Accounts verwenden müssen“, erklärt sie. Dann spielen die Jugendlichen eine Rolle, die sie auf einem gezogenen Kärtchen finden: Täter*in, Opfer oder Zuschauer*in. Die Forscher*innen beobachten dann, wie sich die Jugendlichen verhalten.

Persönlichkeitseigenschaften und Plattformen

Koban arbeitet beim Forschungsprojekt Digihate mit, das feindselige Online-Kommunikation in EU-Ländern untersucht. Sie machen etwa Interviews und Umfragen.

Sie schauten z. B., ob Persönlichkeitseigenschaften aussagekräftig sind, ob jemand zum Hassposter wird. So haben sie herausgefunden, dass diese nicht so stark aussagekräftig sind, wenn es um aggressive Postings generell geht. Anders ist es bei Diskriminierung – hier spielen Persönlichkeitsmerkmale wie etwa Psychopathie neben eigenen Opfer-Erfahrungen sehr wohl eine ausschlaggebende Rolle.

Das Risiko für Hassaktionen gibt es generell auf allen Plattformen, wo Menschen zusammenkommen. Allerdings würden sich die Plattformen etwa durch ihre Moderationstechniken unterscheiden. Auch welche Inhalte die Algorithmen der Plattformen eher verbreiten, sei wesentlich.