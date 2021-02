Hass im Netz: Neues Tool sichert Screenshots als Beweis

Je mehr Beweise man bei Online-Belästigungen und Hass gegen seine Person im Netz hat, desto bessere Chancen hat man auch vor Gericht. Doch wie sichert man am besten Online-Postings? Und was passiert, wenn das Gegenüber diese löscht, sobald man droht, vor Gericht zu gehen?

„Es ist für Gerichtsverfahren relevant, was an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit gepostet wurde."

„Es ist für Gerichtsverfahren relevant, was an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit gepostet wurde. Wenn man einen Screenshot macht, sieht man aber oft nur, dass es „vor 24 Stunden“ veröffentlicht wurde, aber man sieht ohne Mouse-Over keine genaue Uhrzeit“, so Bisset.

Twitter ist in Österreich ein bei Journalisten, Politikern und Social-Media-affinen Menschen ein besonders beliebtes Netzwerk, um sich auszutauschen. Es ist auch ein Ort, an dem gern einmal rasch eine Meldung veröffentlicht wird, ohne vorher viel darüber nachzudenken. Das können auch strafrechtlich relevante Hasspostings und Bedrohungen sein.

PDF mit Bericht

Die Benutzung von netzbeweis.at ist zudem ganz einfach: Man kopiert den Link zum Tweet oder Kommentar in die Maske. Dann wird automatisch ein PDF generiert, welches dann per E-Mail zugesendet wird. In Einzelfällen kann das bis zu 48 Stunden dauern, beim kurzen futurezone-Check kam die Mail wenige Sekunden später an. Der Bericht kann dann heruntergeladen werden. Zur elektronischen Signatur ergänzt Bisset: „Es ist derzeit noch keine sichere, elektronische Signatur. Das wird erst in der nächsten Ausbaustufe soweit sein.“

„Für Betroffene sowie für deren Anwälte ist das Tool eine Erleichterung“, meint die Juristin von „Nerds of Law“. In der Praxis müssen Richter anhand der vorgelegten Beweise darüber entscheiden, ob diese glaubwürdig sind, oder eben nicht. Das hat sich in der Vergangenheit oft als schwierig erwiesen, wenn etwa Postings wieder gelöscht wurden und es keine ausreichende Dokumentation gegeben hat. „Man konnte Sachen oft nicht nachvollziehen und genau das haben wir geändert“, sagt die Juristin.

Kostenfrei für Privatpersonen

Das Tool sei zudem bewusst so gestaltet, dass es vom Nutzer selbst als auch von Rechtsanwälten als Beweisdokument vor Behörden und vor Gericht verwendet werden kann, so Bisset. Privatpersonen können netzbeweis.at kostenfrei nutzen, für Anwälte will das Nerds-of-Law-Team pro Screenshot eine kleine Gebühr verlangen. In Folge ist auch angedacht, dass das Tool direkt in Software für Rechtsanwälte integriert werden könnte. Hier sei man gerade in Verhandlungen mit Partnerunternehmen, so Bisset.

Die Idee für netzbeweis.at kam der Rechtsanwältin bei einem sogenannten „Hackathon“, bei dem es darum ging Technologie und Recht zusammen zu bringen. „Ich habe mir dabei etwas überlegt, das ich selbst bei meiner täglichen Arbeit brauchen kann“, so Bisset. Technisch umgesetzt wurde die Plattform von Thomas Schreiber und Philipp Omenitsch dann erst später, und zwar direkt für Nerds of Law.