fuzo explains... Wie will die Regierung Opfer von Hass im Netz schützen?

Mehr Handlungsmöglichkeiten für Opfer und mehr Kontrolle von Plattformen: Damit will die türkis-grüne Regierung Hass im Netz bekämpfen. Neben einem gerichtlichen Schnellverfahren und einer Ermittlungspflicht für den Staat werden auf Profit ausgerichtete Plattformen stärker in die Pflicht genommen. Dafür soll das Kommunikationsplattformen-Gesetz sorgen. Außerdem werden Straftatbestände ausgeweitet.

Wie sinnvoll ist das Paket und wo gibt es Kritik? Patricia Bartos gibt euch in der neuen Folge "fuzo explains..." einen Überblick.

