"fuzo explains...": Brauchen wir mehr Überwachung?

Nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien ist die Frage nach sinnvollen Maßnahmen nach wie vor präsent. Dabei wird seitens der Politik mehr Überwachung gefordert. Zuletzt passierte dies beispielsweise auf EU-Ebene: Die Verschlüsselung von Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Signal soll durch eine Hintertür aufgeweicht werden. Damit will man im Blick haben, worüber potentielle Angreifer kommunizieren. Die Nachrichten von Millionen anderen Menschen sind dabei aber genauso leichter zugänglich.

Ist eine Überwachung von Messenger-Diensten wirklich sinnvoll? Barbara Wimmer gibt in der neuen Folge "fuzo explains..." einen Überblick.

