"fuzo explains...": Das Corona-Risiko bei Kindern

Derzeit herrscht viel Unsicherheit über die Frage, ob Kinder in der derzeitigen Pandemie genauso ansteckend sind wie Erwachsene. Gerade in Bezug auf Schulschließungen und Hygienemaßnahmen an Schulen ist das ein wichtiger Aspekt, um das Infektionsgeschehen im Blick zu haben. Doch die Wissenschaft ist sich nicht so ganz einig: Während manche Expert*innen betonen, dass Kinder keine Treiber des Virus seien, sehen das andere kritischer.

Können Kinder ebenso Superspreader sein? Patricia Bartos klärt euch in der neuen Folge "fuzo explains..." auf.

