"fuzo explains...": Wo findet man im Weltraum Wasser?

Wasser gehört zu den wichtigsten Rohstoffen zur Erkundung des tieferen Weltraums. Unlängst verkündete die US-Weltraumagentur NASA, dass es an mehreren Orten am Mond Wasser gibt. Am Jupitermond Europa gibt es beispielsweise sogar einen bis zu 100 Kilometer tiefen Ozean.

Auf welchen Himmelskörpern ist Wasser zu finden? David Kotrba gibt euch in "fuzo explains..." einen Überblick.

Solltet ihr das Video oben nicht abspielen können, findet ihr es hier direkt auf YouTube.

