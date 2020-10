Wo man im Weltraum Wasser findet

Planeten und Monde

Auf den beiden inneren Planeten, dem Merkur und der Venus, hielt sich das Wasser wahrscheinlich nicht allzu lange – sie befinden sich zu nahe an der Sonne. Die Erde mit ihrer Lage in der habitablen Zone um die Sonne profitiert von besonders günstigen Bedingungen und ist zu rund zwei Dritteln von Wasser bedeckt – durch den Klimawandel künftig noch mehr.

Am Mond gibt es Wasser und am ähnlich trockenen Mars ebenso. Besonders wasserreich sollen einige Monde von Jupiter und Saturn sein. Allen voran steht hier der Jupitermond Europa. Unter dessen eisiger Kruste wird ein 100 Kilometer tiefer Ozean vermutet. Die Wasservorkommen darin sollen knapp doppelt so groß wie jene auf der Erde sein.

Suchmethoden

Woher will man das wissen? "Hauptsächlich durch Spektroskopie", sagt Hron. "Genauso wie man andere Elemente identifiziert, hat Wasser als Molekül ganz spezifische Strahlungseigenschaften." Bei der Suche nach Wasser besonders wichtig sei das Infrarotspektrum. War es einmal in großen Mengen vorhanden, hinterlässt Wasser auch deutliche Spuren auf Himmelskörpern, z.B. in Form ausgetrockneter Flussläufe am Mars. Ein Indiz für Wasser sind auch Geysire, z.B. am Saturnmond Enceladus.

Am besten sei es freilich, direkt vor Ort nachzusehen. Die NASA tüftelt derzeit etwa an einer Raumsonde, die in den kommenden 10 Jahren Richtung Jupitermond Europa starten soll. Wasser auf Exoplaneten außerhalb des Sonnensystems zu finden, sei laut Hron derzeit dagegen noch recht schwierig.