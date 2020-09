Unterirdische Seen aus flüssigem Wasser auf dem Mars entdeckt

Forschungen erneut bestätigt

"Wir sind jetzt viel zuversichtlicher", sagte Elena Pettinelli, Professorin für Geophysik an der Roma Tre Universität in Italien, die die neuesten Forschungen leitet. "Wir haben nun viel mehr Beobachtungen gemacht und die Daten völlig anders verarbeitet."

Insgesamt haben die Forscher nun 4 Mal so viele Messungen herangezogen als 2018. Außerdem haben sie neue Techniken verwendet, um den Nachweis für flüssiges Wasser anzutreten. Die Ergebnisse seien eindeutig: Unter dem Südpol befindet sich ein See aus flüssigem Wasser, mit einem Durchmesser von 24 Kilometer. Dieser See ist umgeben von mehreren kleineren Seen mit Durchmessern von bis zu 10 Kilometer.