Wie der Mars mit Wasser aussähe

Das hat Doran sichergestellt, in dem er unter anderem auf Bilder und Höhenprofile zurückgegriffen hat, die von Raumsonden wie dem Mars Reconnaissance Orbiter gesammelt wurden. Die Bilder hat Doran dann mit Photoshop und After Effects bearbeitet, um die Wassermassen einzufügen. Die Videos zeigen unter anderem die Region um Mount Sharp, in der auch der Curiosity-Rover der NASA unterwegs ist. Der Gale-Krater, der sich hier befindet, war laut NASA vor über drei Milliarden Jahren tatsächlich ein See, der über mehrere Millionen Jahre mit Sediment gefüllt wurde und austrocknete.