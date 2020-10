Wasser auf dem Mond: Forscher finden neue Hinweise

Wassermoleküle entdeckt

Damit fliegt die Maschine in der Stratosphäre, in etwa 13 Kilometern Höhe und somit über 99 Prozent des undurchsichtigen Wasserdampfs der Atmosphäre. Das Teleskop arbeitet mit Infrarotwellenlängen und kann so Phänomene aufnehmen, die mit sichtbarem Licht unmöglich erkennbar wären.

Bei der Untersuchung des Clavius-Kraters im Süden des Erdtrabanten fanden die Wissenschafter Hinweise auf Wassermoleküle. Diese könnten überwiegend in Glaskügelchen oder in Spalten zwischen Geröll auf der Oberfläche konserviert sein, vermuten sie. Generell gehen sie davon aus, dass Wassermoleküle in polnahen Gegenden eher vorkommen als in anderen Regionen, die näher am Mondäquator liegen.