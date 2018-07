ESA geht den giftigen Geheimnissen des Mondstaubs auf den Grund

Als die Apollo-Astronauten vom Mond zurückkehrten, klebte Mondstaub auf ihren Raumanzügen, ihre Kehlen waren wund und ihre Augen tränten. Sie mussten oft niesen und ihre Nasen waren verstopft. Bei manchen dauerte es Tage bis sich ihr Zustand gebessert hatte.

NASA-Astronaut Harrison Schmitt beschrieb die Symptome während der Apollo-17-Mission als "lunar hay fever", also Mond-Heuschnupfen. In der Raumkapsel habe der Mondstaub wie verbranntes Schießpulver gerochen, so die Astronauten. Die Symptome sind bei allen zwölf Astronauten aufgetreten, die ihre Füße auf den Mond gesetzt haben.