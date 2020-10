"fuzo explains...": Wie das Smartphone kindersicher wird

Seit auch kleine Kinder das Smartphone zu nutzen, sind viele Eltern um deren Sicherheit besorgt. Google und Apple bieten jedoch ein paar Werkzeuge an, mit denen man Kinder vor bedenklichen Inhalten schützen und beispielsweise die Bildschirmzeit kontrollieren kann. Auch Streamingdienste bieten Tools für den Kinderschutz.

Aber wie funktioniert das eigentlich? Patricia Bartos erklärt euch die verschiedenen Möglichkeiten zum digitalen Schutz von Kindern.

Solltet ihr das Video oben nicht abspielen können, könnt ihr es euch auch direkt auf YouTube ansehen.

Jeden Donnerstag neu

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.