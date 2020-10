So können Kinder ein Smartphone sicher nutzen

Mobilfunkbetreiber

Zusätzlich zu den Einstellungen am Smartphone können Eltern direkt bei den Mobilfunkbetreibern Jugendschutzeinstellungen vornehmen. Hier kann man kostenpflichtige Nummern blockieren, das Einkaufen über die Handyrechnung und die Handynutzung im Ausland kontrollieren. Magenta bietet ab 2 Euro monatlich ein komplettes Schutzpaket an. Das enthält neben der Kostendeckelung auch die Möglichkeit, die Nutzung sozialer Netzwerke zu blockieren oder Websites zu sperren.

YouTube und Streaming-Dienste

YouTube ist eine der beliebtesten Plattformen für Kinder, da hier auch viele eigene Inhalte für die Kleinen angeboten werden. Mit YouTube Kids (für Android und iOS) versucht Google, einen möglichst sicheren Ort zu schaffen. Hier finden Kinder nur eine Auswahl an YouTube-Videos aus bestimmten Kategorien, die für sie geeignet sind. Allerdings funktioniert der Filter nicht besonders gut. So werden Kinder mit verstörenden Inhalten konfrontiert, die auf den ersten Blick nach harmlosen Cartoons aussehen oder Verschwörungsmythen verbreiten.

Die reguläre YouTube-App lässt sich zwar auch regulieren, das Problem ist aber ähnlich. Hier aktiviert man den eingeschränkten Modus über die „Family Link“-App oder die YouTube-App Einstellungen. YouTube sollte dann automatisch bestimmte Kategorien, Video-Titel und nicht jugendfreie Inhalte filtern. Auch das geschieht nur bedingt. Daher sollte die Nutzung beider Apps unter Aufsicht passieren.

Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime können von mehreren Familienmitgliedern genutzt werden und bieten kuratierte Inhalte, die für die jeweilige Altersgruppe auch wirklich geeignet sind. Dazu kann man bei beiden Diensten ein Kinder-Profil mit der jeweiligen Altersfreigabe einstellen. Zudem können einzelne Inhalte blockiert und Funktionen wie die automatische Wiedergabe deaktiviert werden, damit etwa Serien nicht endlos weiter laufen.

Kostenpflichtige Apps

Natürlich gibt es darüber hinaus auch zahlreiche weitere Apps mit meist kostenpflichtigen Angeboten. Tatsächlich bieten sie aber kaum Services an, die über die hauseigenen, kostenlosen Angebote von Google und Apple hinaus gehen. Sie bieten teils höheren Komfort bei der Bedienung, allerdings muss man den Apps dafür tiefe Eingriffe in die Systeme der Smartphones erlauben. Das macht die Geräte angreifbar. Auf kostenlose Apps, die nicht wie die „Familiy Link“-App direkt vom Smartphone-Hersteller angeboten werden, sollte man grundsätzlich verzichten: Hier wird fast immer mit den gesammelten Daten gehandelt.

Kinderrechte

Einige Apps verletzen zudem die Privatsphäre der Kinder, da sie Eltern die Möglichkeit bieten, Nachrichten zu lesen, etwa bei WhatsApp oder per SMS. Das verstößt gegen die Kinderrechte und könnte das Briefgeheimnis verletzen.

Auch die Abfrage des Live-Standorts, die bei Google und anderen Diensten möglich ist, sollte mit Bedacht genutzt werden, da sich Kinder sonst zu sicher fühlen könnten: „Das kann dazu führen, dass Kinder in Krisensituationen nicht wissen, was sie tun sollen. Eltern sollten immer klar machen, dass sich Kinder an Abmachungen halten sollen und man sie nicht ständig im Auge hat“, erklärt Buchegger.