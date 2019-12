Kindle Kids Edition im Test: E-Reader und Bücher-Abo für Kinder

Fazit: Generell "ok" ...

Generell, meint Karla, finde sie das Gerät aber ok. Vor allem für das Lesen im Bett sei es gut geeignet. Denn durch die integrierte Beleuchtung brauche sie kein Licht. Am Tag liest Karla aber lieber "normale" Bücher. Auch das man den Kindle in jede Tasche stecken kann, sei praktisch: "Wenn man in Urlaub fährt, muss man nicht 5 Bücher mitnehmen." Ihr Fazit: "Wie ein iPad für Kinder, auf dem man nur Bücher hat."

... aber:

Ich stehe dem Amazon-Kinder-Kindle und E-Book-Readern für Kinder reservierter gegenüber. Das Gerät ist für das Geld vollkommen in Ordnung und auch ganz gut umgesetzt. Funktionen wie der Vokabeltrainer unterstützen das Lernen beim Lesen. Belohnungen motivieren vielleicht auch dazu, mehr zu lesen. Weniger gut finde ich, dass man sich mit dem Gerät an das Amazon-Angebot bindet.

E-Books kann man mittlerweile auch in Büchereien - etwa der Virtuellen Bücherei in Wien - ausleihen. Kinder müssen dafür nicht einmal etwas bezahlen. Gerade aber mit dem Amazon Kindle ist das Ausleihen von E-Books dort nicht möglich, weil ein proprietäres Format zum Einsatz kommt und das für den E-Book-Verleih hierzulande gängige EPUB-Format nicht unterstützt wird. Dazu kommt, dass Kinder Bücher, die sie gelesen haben, auch gerne an Freundinnen und Freunde weitergegeben. Und das ist bei E-Books - nicht nur von Amazon - generell ein Problem.