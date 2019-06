Amazon Kindle 2019 im Test: E-Reader für Minimalisten

Unterschiede

Weniger LEDs und geringere Auflösung sind aber nicht die einzigen Unterschiede des Kindle 2019 zur E-Reader-Mittel- und Oberklasse. Die müssen aber nicht zwingend als Nachteil empfunden werden.

So ist die neue Basisvariante etwa mit Maßen von 160 x 113 x 8,7 mm kleiner als der Paperwhite (167 x 116 x 8,2 mm) und mit 174 Gramm auch etwas leichter. Er passt gut in die Hosentasche, was im Sommer kein Nachteil ist. Dass er geringfügig dicker ist, merkt man eigentlich nicht. Der Bildschirm misst ebenso wie der Paperwhite sechs Zoll.

Vergleichsweise geringer Speicher

Ebenfalls vernachlässigbar ist der im Vergleich zu Paperwhite und Oasis (8 bis 32 GB) geringe Speicherplatz von 4 GB. Abgesehen davon, dass die Lesegeräte auch Cloud-Speicherplatz beinhalten, ist eine solche Menge mit E-Books kaum zu befüllen.

Anders verhält es sich mit Hörbüchern. Denn auch die können über das Kindle-Basismodell nun über den ebenso zu Amazon gehörenden Dienst Audible abgespielt und über Bluetooth-fähige Kopfhörer gehört werden. Für sie könnte es mit 4GB Speicherplatz eng werden.