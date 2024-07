Einmaliger Anblick: 2 Atom-Bomber fliegen Seite an Seite

Knapp 50 Jahre liegen zwischen den beiden Atom-Bomber-Generationen. Nun sieht man sie erstmals gemeinsam in der Luft.

Bei der Wings Over Whiteman Air Show über der Whiteman Air Force Base im US-Bundesstaat Missouri konnten Besucher und Besucherinnen das Spektakel betrachten. Beide Maschinen werden vom 509th Bomb Wing betrieben. Die Einheit wurde im Zweiten Weltkrieg gegründet, um mit der B-29 nukleare Einsätze zu fliegen.

Knapp 50 Jahre liegen zwischen den Jungfernflügen des Tarnkappenbomber B-2 Spirit und der B-29 Doc - beide zählen zu den Atombombern der USA. Nun wurden diese beiden legendären Flugzeuge zum ersten Mal zusammen am Himmel gesichtet.

Die Doc ist eine von 2 Superfortress, die noch flugtauglich sind und für Airshows eingesetzt werden. Sie wurde 1944 gebaut und im März 1945 an die Air Force ausgeliefert. Benannt ist sie nach einem der 7 Zwerge aus dem gleichnamigen Disneyfilm. Das ist auch am Bild an der Seite des Flugzeugs zu sehen.