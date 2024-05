Legendäre "Warzenschwein"-Jets eskortieren Atom-U-Boot

Die Jets werden eigentlich gegen Panzer an Land eingesetzt, eignen sich aufgrund ihrer Fähigkeiten aber auch für See-Übungen.

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass A-10-Jets der US Air Force ein Atom-U-Boot der Ohio-Klasse eskortieren. Bei einer Mission am 6. Mai in der Straße von Juan de Fuca wurde die USS Nebraska sogar von 4 dieser Warthogs ("Warzenschweinen") begleitet, wie die Jets auch genannt werden.

Worum es bei der Mission an der Westküste Nordamerikas genau ging, ist nicht bekannt, berichtet The War Zone. Die Nebraska ist eines von 14 Atom-U-Booten mit ballistischen Raketen in der Ohio-Klasse, die momentan 18 U-Boote umfasst. Sie bilden den seegestützten Teil der nuklearen Abschreckungstriade (Bomber, Land-basierte Interkontinentalraketen und U-Boote) der USA und können maximal 24 Interkontinentalraketen mitführen.