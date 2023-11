Größtes Atom-U-Boot der USA jetzt im Nahen Osten: Das ist die Ohio-Klasse

Die USA schicken eines ihrer wichtigsten Abschreckungswerkzeuge in den Nahen Osten.

Am Sonntag sei ein Atom-U-Boot der Ohio-Klasse in seinem Zuständigkeitsbereich angekommen, teilte das Regionalkommando des US-Militärs für den Nahen Osten, Ost-Afrika und Zentral-Asien ( United States Central Command CENTCOM ) auf X (Twitter) mit. Dazu wurde ein Foto gepostet, das das U-Boot im Suezkanal zeigt. Den Namen des U-Bootes und wo genau das U-Boot nun stationiert ist, sagte das US-Militär nicht.

Nach dem Anschlag der radikalislamischen Terrorvereinigung Hamas auf Israel ist die sicherheitspolitische Lage im Nahen Osten angespannt. Das veranlasste auch die USA verstärkt Präsenz in der Region zu zeigen.

Die ursprüngliche Ohio-Klasse mit Kernwaffen nutzt die Interkontinentalrakete Trident . Je nach Variante beträgt die Reichweite über 11.000 Kilometer. In der Version UGM-133 hat jede Trident einen Mehrfachsprengkörper mit 4 bis 14 Gefechtsköpfen. Davon hat jeder eine Sprengkraft von 475 Kilotonnen. Zum Vergleich: Die Atombombe von Hiroshima hatte 13 Kilotonnen Sprengkraft.

Die hohe Kapazität von Marschflugkörpern ist möglich, weil in jede Startröhre, die ursprünglich für Interkontinentalrakete gedacht war, 7 Tomahawks passen. 22 von 24 Röhren sind mit Tomahawks bestückt. Die übrigen 2 Röhren wurden zu Aus- und Einstiegen für Kampftaucher umgerüstet.

Riesen-U-Boot

Die Ohio-Klasse-U-Boote sind etwa 170 Meter lang, was sie zu den größten U-Booten der Welt macht. Die Verdrängung unter Wasser liegt bei etwa 18.750 Tonnen, was je nach Modell leicht variieren kann. Die Standardbesatzung besteht aus 155 Offizier*innen und Matros*innen. Die maximale Tiefe, in der die Ohio-Klasse laut Tests tauchen kann, sind 240 Meter.