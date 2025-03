So will WhatsApp Spam reduzieren

Ob per Mail oder WhatsApp – Spamnachrichten sind allgegenwärtig in der digitalen Welt. Jetzt will WhatsApp der Flut an unerwünschten Nachrichten einen Riegel vorschieben.

Der Konzern hat angekündigt, das Versenden von Broadcast-Nachrichten zu begrenzen. Dabei handelt es sich um Nachrichten, die an mehrere Empfängerinnen und Empfänger gleichzeitig gesendet werden können.

Kostenpflichtige Version für Unternehmen

Für private Nutzerinnen und Nutzer könnte das bedeuten, dass nur noch 30 Broadcast-Nachrichten pro Monat versendet werden können. Während der Testphase will das Unternehmen aber noch mit der Anzahl der erlaubten Nachrichten experimentieren.

Für Unternehmen wird es in Zukunft eine kostenpflichtige Premium-Version geben. Bisher können sie die Broadcast-Funktion kostenlos nutzen. In der ersten Testphase der kostenpflichtigen Version sollen rund 250 Nachrichten kostenlos versendet werden können. Danach sollen Kosten pro Nachricht anfallen. Wie viel das genau kosten wird ist noch nicht bekannt.

WhatsApp verweist auf Statusfunktion

WhatsApp will damit erreichen, dass die Nutzerinnen und Nutzer weniger Spam oder unerwünschte Werbung erhalten. Wenn private Anwenderinnen und Anwender weiterhin Nachrichten an eine große Anzahl von Personen versenden möchten, können sie laut WhatsApp die Statusfunktion nutzen.

Gleichzeitig stellt die kostenpflichtige Version für Broadcast-Kanäle eine zusätzliche Einnahmequelle für das Unternehmen dar. Neben der Einschränkung der Broadcast-Nachrichten soll auch das Logo der WhatsApp Business App ein neues Design erhalten.