Signal an Russland: U-Boote der US Navy tauchen plötzlich auf

Nukleare U-Boote werden normalerweise selten hergezeigt. Die USA zeigen nun allerdings immer öfter Präsenz in Nordeuropa.

Die US Navy gibt nur selten bekannt, wo sich ihre U-Boote befinden. Zuletzt tauchten die militärischen U-Boote der USA allerdings mehrmals im Nordatlantik auf. Laut Expert*innen sollen sie so Präsenz demonstrieren, da es Warnungen gibt, dass russische U-Boote Waffen in die Nähe der US-Küsten bringen könnten.

Seit Ende 2020 führte die Navy mehrere Besuche im norwegischen Tromsø, auf den Färöern oder in Island durch. Laut Vizeadmiral William Houston, dem Befehlshaber der US-U-Boot-Streitkräfte, werden die U-Boote an Orten stationiert, die sie weniger weit von ihren Einsatzgebieten entfernt sind. "Wir haben verstärkte Aktivitäten im Atlantik. Wir behalten das sehr genau im Auge, und unsere NATO-Partner und Verbündeten sind dabei absolut entscheidend", sagte Houston auf dem Sea Air Space Symposium Anfang April.

Mehrere U-Boote in Norwegen

Seit 2020 erlaubt Norwegen NATO-U-Booten die Nutzung des Hafens Tromsø, bereits im August desselben Jahres machte das Angriffs-U-Boot USS Seawolf in dem Hafen Halt. Die USS New Mexico folgte im Mai 2021 und die USS Washington, USS Albany, USS South Dakota, HMS Ambush, und USS Newport News folgten 2022. Bei allen Unterwasserfahrzeugen handelte es sich dabei um Angriffs-U-Boote.