China entwickelt eine aktive Tarnung für U-Boote

Das Gerät analysiert die eintreffende Sonar-Frequenz des Feindes. Dann generiert es darauf basierend ein Gegengeräusch . Durch dieses sieht das U-Boot am Sonar des Gegners nur noch wie Wasser aus.

Das Gerät kann Geräusche mit bis zu 147 Dezibel aussenden. Das entspricht in etwa dem Schalldruck eines startenden Kampfjets. Damit sei es laut dem chinesischen Forschungsteam möglich, die leistungsstärksten aktiven Sonare der USA und anderen NATO-Länder zu täuschen.

Das Gerät soll zudem sehr kompakt sein – nur etwa halb so groß wie ein Ziegel. Man könne also mehrere davon auf der Hülle des U-Boots verteilen. So könne immer die richtige Gegenfrequenz ausgestrahlt werden, egal von welcher Seite das U-Boot vom Sonar des Gegners getroffen wird.

Das Gerät verwendet seltene Erden. Zum Herstellungspreis wurden keine Angaben gemacht. Laut dem Forschungsteam sei es aber einfach zu installieren, würde problemlos Wasserdruck standhalten, würde lange funktionieren und sei einfach zu warten.