US Navy bekommt einzigartiges Atom-U-Boot

Das angeblich fortschrittlichste U-Boot für die Spionage an Unterseekabeln am Meeresboden wird bereits konstruiert.

Die US Navy besitzt bereits (mindestens) ein U-Boot für den so genannten "Seabed Warfare", also die Kriegsführung am Meeresgrund. Die USS Jimmy Carter ist allerdings bereits seit 20 Jahren im Einsatz und soll nun einen Partner oder Nachfolger erhalten.

Wie Naval News berichtet, hat die US Navy ein "Virginia SSW" in Auftrag gegeben. Das U-Boot für "Subsea and Seabed Warfare" (SSW) ist eine Variante der Virginia-Klasse. Einen Namen dafür gibt es noch nicht.

Fest steht, dass das U-Boot bereits gebaut wird, und zwar in der General Dynamics Electric Boat Werft in Groton, Connecticut. Im Budget der US Navy ist das Projekt mit 5,1 Milliarden Dollar veranschlagt. Das Schiff soll somit rund eine Milliarde Dollar mehr als ein gewöhnliches U-Boot der Virginia-Klasse kosten.