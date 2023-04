Russland will europäische Windparks und Internet-Kabel sabotieren

Die Föderation führt Geheimdienstoperationen in europäischem Seeraum durch. Das enthüllen Recherchen nordischer Staatsmedien.

Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee, Truppenübungsplätze der schwedischen Marine: Diese Ziele hat das russische Forschungsschiff "Admiral Vladimirsky" seit November angesteuert. Dabei ist es nicht nur stark von seinem vorgesehen Kurs abgewichen, sondern hat offenbar auch Infrastruktur westlicher Mächte am auf hoher See ausspioniert.

Wie Recherchen der schwedischen, norwegischen, dänischen und finnischen Staatsmedien zeigen, hatte die Admiral Vladimirsky im Herbst 2022 nach Plan den Hafen von Sankt Petersburg verlassen, seine eigentliche Route in Richtung der schwedischen Insel Gotland aber nie eingeschlagen. Stattdessen nahm das vermeintliche Forschungsschiff Kurs auf 2 Marineübungsgebiete der schwedischen Armee - und passierte unterwegs einige Windfarmen und Unterseekabel.